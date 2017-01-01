В РФ импортозамещение срывает запуски с космодрома

Проблемы в работе по подготовке российских спутников возникли, в частности, из-за импортозамещения.

В Роскосмосе допускают, что вовсе перенесут все пуски на начало 2019 года roscosmos.ru

В России запланированные до конца 2018 года запуски с космодрома Восточный могут перенести, поскольку по ряду причин спутники не успеют подготовить в срок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

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“Есть подтверждение готовности ракет-носителей Союз 2.1а и Союз 2.1б, предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов Канопус-В номер 5 и 6, а также спутника Метеор-М 2-2 . Они отправятся из Самары уже сегодня. Так что ждем их прибытия на космодром. Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки“, — рассказал собеседник агентства.

До конца года, по словам источника на космодроме, с Восточного, “скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее“.

“При увеличении отставания от графика, изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято“, — добавил он.

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Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров отмечал, что до конца 2018 года с Восточного планируется провести два запуска. Одна из ракет-носителей должна вывести на орбиту спутник Метеор-М № 2-2, вторая — космические аппараты Канопус-В № 5 и № 6.

Напомним, 13 февраля Россия со второй попытки запустила ракету Союз. Как сообщалось в январе, при строительстве российского космодрома украли 7,6 млн рублей.