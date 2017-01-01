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У Керченского моста РФ испытала беспилотные Камазы

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Это было первое в России масштабное испытание беспилотных автомобилей. Они набирали максимальную скорость 40 км/ч., каждая из машин преодолела более 10 км.
Беспилотный Камаз на автоподходе к Керченскому мосту
Беспилотный Камаз на автоподходе к Керченскому мосту
mintrans.ru

Россия провела испытание своих беспилотных автомобилей, осуществив их тестовый проезд на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Отмечено, что испытания стали завершением первого этапа проекта Караван, направленного на создание федеральной дорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного транспорта.

"Это было первое в России масштабное испытание беспилотных автомобилей - по одному участку дороги проехали пять машин. Внутри на пассажирских сиденьях находились разработчики, контролировавшие испытания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили набирали максимальную скорость 40 км/ч., выполнили перестроение с правого в левый ряд, проехали по транспортной развязке. Каждая из машин преодолела более 10 км.

 

 

"Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы "машинного зрения", что обеспечивает детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия отсрочила завершение строительства Керченского моста.

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Теги: Россия, автомобили, Крым, фото, беспилотник, Камаз, автомобиль, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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