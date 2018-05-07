В Зимбабве крокодил откусил невесте руку, но свадьба состоялась

Жительница Зимбабве вышла замуж спустя несколько дней после тяжелой травмы. Жених искалеченную женщину не бросил.

В Зимбабве пара молодоженов решила доказать, что любовь сильнее травм и сыграла свадьбу в больнице, несмотря на то, что крокодил откусил невесте руку. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила Lenta.ru со ссылкой на Metro.

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Занель Ндлову со своим женихом Джейми Фоксом катались на надувной лодке по реке Замбези, когда рептилия вдруг напала на невесту и отгрызла ей руку. Жених не растерялся, вытащил любимую на берег и перетянул рану жгутом.

Несмотря на все это, Ндлову все равно решила не откладывать церемонию, и спустя всего несколько дней их свадьба состоялась часовне при больнице. Свидетель отметил, что их любовная история достойна подражания. “Их чувства друг к другу стали еще сильнее“, — добавил он.

Свадьба в Зимбабве 0:00 / 00:31

Напомним, 6 мая сообщалось о другом свадебном ЧП: вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии.