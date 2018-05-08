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У берегов Южной Кореи загорелся танкер

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Судно перевозило около 4,7 тыс. тонн легковоспламеняющегося ксилола. На борту танкера под флагом Панамы находится экипаж численностью 21 человек.
Пожар на танкере (иллюстративное фото)
Пожар на танкере (иллюстративное фото)
Скриншот из видео

В территориальных водах Южной Кореи загорелся танкер под флагом Панамы, который перевозил нефтепродукты. Об этом со ссылкой на южнокорейскую береговую охрану сообщает во вторник, 8 мая, агентство Yonhap.

"Судно, которое перевозило около 4,7 тыс. тонн легковоспламеняющегося ксилола, направлялось в город Ульсан на юго-востоке Южной Кореи. На борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится экипаж численностью 21 человек", - говорится в сообщении.

Отмечено, что чрезвычайное происшествие произошло в 09:10 по местному времени (3:10 по киевскому времени) в 33 км к югу от острова Тонен, примерно в 340 км от Сеула.

Как сообщается, возгорание началось в одной из пустых цистерн. Члены экипажа ликвидировали его примерно через 20 минут с помощью огнетушителей. Пострадавших нет.

По данным береговой охраны, сейчас танкер направляется в южнокорейский порт Пусан, где его обследуют, чтобы выяснить точную причину пожара.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле (Турция) танкер, следовавший в Украину, врезался в исторический особняк.

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Теги: Южная Корея, судно, пожар, танкер, нефтепродукты, возгорание
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Источник: korrespondent.net

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