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В Ереване тысячи людей на площади ожидают выборы премьера

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Трансляция специального заседания парламента Армении будет транслируется на площадь Республики в Ереване, где уже собрались несколько тысяч людей.
Люди ожидают выборов премьера Армении
Люди ожидают выборов премьера Армении

На главной площади Еревана несколько тысяч человек собрались, чтобы посмотреть прямую трансляцию специального заседания парламента Армении по выборам премьер-министра республики, сообщает Интерфакс-Украина.

Накануне вечером единственный кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра во вторник собраться на площади Республики в Ереване.

"Завтра в 11:00 все собираемся здесь. Меня спрашивают, будут ли завтра акции, объявляется ли забастовка. Дорогие, нет, никаких забастовок. Завтра я объявляю нерабочим днем", - сказал Пашинян.

Выборы премьера Армении запланированы на 12:00 на специальном заседании парламента.

Как сообщалось, Никола Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера Армении.

 

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Теги: Выборы, протесты, Армения, демонстрации
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Источник: korrespondent.net

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