У американки насморк оказался утечкой спинномозговой жидкости

Несколько лет врачи лечили женщину от аллергии, в то время как через нос на самом деле вытекала спинномозговая жидкость.

В городе Омаха, штат Небраска, США женщина по имени Кендра Джексон с 2013 года жаловалась на хронический насморк. И только сейчас удалось выяснить, что на самом деле ее недуг был утечкой спинномозговой жидкости. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональный портал Fox 2 News.

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Авария случилась в 2013 году. Кендра ударилась лицом о приборную панель и получила травму головы. С тех пор ее голова постоянно болела, возникли проблемы со сном и из носа постоянно текло.

“Куда бы я ни пошла, со мной всегда была пачка бумажных платков. Это был непрекращающийся водопад“, — рассказала Джексон.

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Все эти годы врачи лечили Кендру от аллергии, однако в конце-концов выяснилось, что она страдает от ликвореи - истечения спинномозговой жидкости (ликвора) из носа. В день Джексон теряла около 250 миллилитров ликвора. Врачи использовали жировую ткань пациентки, чтобы заделать дыру между черепом и ноздрями, через которую и протекала спинномозговая жидкость.

Спинномозговая жидкость защищает головной и спинной мозг от механических воздействий и обеспечивает поддержание постоянного внутричерепного давления. Ее утечка может привести к развитию менингита.

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