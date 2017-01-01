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Франция допускает новые удары по Сирии

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В Минобороны Франции заявили о готовности нанести по Сирии новые ракетные удары, если там снова будет использовано химическое оружие.
Последствия ракетного удара коалиции по Сирии
Последствия ракетного удара коалиции по Сирии
АР

Париж намерен нанести новые удары по Сирии в случае, если там снова будет использовано химическое оружие. Об этом заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции RTL.

По ее словам, Франция вместе с США и Британией нанесла 14 апреля "предупредительный" ракетный удар по целям в Сирии, чтобы помешать президенту страны Башару Асаду снова применить химоружие.

Западные страны считают, что Асад причастен к возможной химатаке в сирийском городе Дума в пригороде Дамаска в начале апреля. Власти Сирии отрицают все обвинения.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли совместный ракетный удар по целям в Сирии в ответ на применение химического оружия против мирного населения в городе Дума.

Вскоре президент Франции Эммануэль Макрон назвал "полностью легитимными" ракетные удары по Сирии.

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Теги: Франция, Сирия, атака, химическое оружие, авиаудар, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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