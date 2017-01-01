Американцу на голову свалились еноты: мужчина вызвал полицию

Животные буквально свалились с потолка.

Четыре маленьких енота и их мама свалились на голову жителю США depositphotos.com

В США американец вызвал полицию из-за того, что к нему в дом неожиданно наведалась семья енотов. Об этом во вторник, 8 мая, сообщила ТСН. Четверо маленьких енотиков и их мама буквально свалились на голову мужчине с потолка. Очевидно, что зверушки рыскали по чердаку, пока не обвалились внутрь дома.

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Прибывшие на место полицейские быстро поймали маленьких енотов, а вот за их мамой пришлось побегать. Енотиха попыталась укусить одного из ловцов и спряталась в шкафу. После успешного отлова, енотов выпустили в дикую природу. По данным полицейских, во время операции не пострадали ни люди, ни еноты.

Напомним, 5 мая сообщалось, что в Канаде енот сорвал вылет самолета. Животное скрылось в шланге кондиционера и попало в вентиляционную систему самолета. Енот не пострадал, но рейс не смог вылететь вовремя.