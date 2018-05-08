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Россияне и индусы проведут шествие Бессмертного полка в Антарктиде

Комментариев: 4
Российские и индийские полярники пройдут по Антарктиде с фотографиями родственников-участников Второй мировой войны.
В Антарктиде проведут акцию Бессмертный полк
В Антарктиде проведут акцию Бессмертный полк
dxnews.com

Первое шествие Бессмертного полка пройдет во вторник, 8 мая, в Антарктиде при участии 32 полярников станции Новолазаревская 63-й Российской антарктической экспедиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора шествия, медика-хирурга станции Михаила Воронцова.

"Каждый год с момента зарождения этой акции мы всей семьей ходили на Бессмертный полк в Петербурге. В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз Бессмертный полк шагает по всей планете?", - цитирует агентство Воронцова.

По словам полярника, ранее в Антарктиде никогда не проходили подобные мероприятия.

Во время шествия участники пройдут от въездных ворот станции до большого круглого щита с изображением Антарктиды с фотографиями родственников, принимавших участие во Второй мировой войне. А завершением акции станет вечерний салют.

Стоит отметить, что к российским ученым также присоединятся полярники с индийской станции Майтри.

Напомним, в Украине, по заявлению Службы безопасности Украины, готовились провокации с использованием акции Бессмертный полк.

Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения.

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Теги: Россия, Антарктида, 9 мая, День Победы, Бессмертный полк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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BROKER666    08.05.2018, 13:21
Оценка:  +2
BROKER666
пингвины пацтол попадают от ржачки с этих клоунов
ShakhterDonetsk    08.05.2018, 13:02
Оценка:  +6
ShakhterDonetsk
Диды-пингвины воевале .
Кайдаш    08.05.2018, 12:58
Оценка:  +7
Кайдаш
А индусы тут каким концом?
Кайдаш    08.05.2018, 13:13
Оценка:  +4
Кайдаш
В Антарктиде развлечений мало, а тут хоть какой-нибудь повод попеть-потанцевать....
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