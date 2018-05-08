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В Иерусалиме одну из площадей назовут в честь Трампа

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Таким образом, Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль, пояснил мэр города.
Площадь США в честь Дональда Трампа в Иерусалиме
Площадь США в честь Дональда Трампа в Иерусалиме
jpost.com

Власти Иерусалима сообщили о решении переименовать одну из площадей города в Площадь США в честь Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на пресс-службу города сообщает во вторник, 8 мая, издание The Jerusalem Post.

"Таким образом, Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль. Президент Дональд Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, он поступил правильно и встал на путь исторической правды", - сказал мэр города Нир Баркат.

Отмечено, что в настоящее время площадь не имеет официального названия и находится на стыке улиц Дэвида Флюссера и Кфар-Эцион. Рядом с площадью будет располагаться американское посольство.

Ожидается, что открытие американского посольства состоится 14 мая, в этот же день площадь получит свое название.

Накануне, 7 мая, в Иерусалиме установили дорожные указатели с надписью Посольство США.

Напомним, о решении признать Иерусалим столицей Израиля было объявлено президентом США в декабре 2017 года. Против данного решения выступил целый ряд мусульманских государств. Несогласные с позицией США палестинцы устроили беспорядки в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Генассамблея ООН также отказалась признать Иерусалим столицей Израиля.

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Теги: Израиль, Палестина, арабо-израильский конфликт, Иерусалим, площадь, Трамп, название, Дональд Трамп, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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kiev13    08.05.2018, 13:43
Оценка:  0
kiev13
сердечно сосудистые заболевания инфаркты инсульды миакарр-да!
kiev13    08.05.2018, 13:42
Оценка:  0
kiev13
зиг-хай им в попу........///////////////////// /
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