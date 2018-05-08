Россияне пройдут 700 км в память о расстрелянной царской семье

Православные отметят столетие убийства пешим крестным ходом.

В РФ в пройдет крестный пеший ход протяженностью 700 километров в честь сотой годовщины расстрела последнего императора России Николая II и его семьи.

Об этом сообщает Интерфакс.

Шествие, которое благословил патриарх Кирилл, начнется 2 июня с Тобольска и завершится в Екатеринбурге 14 июня.

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В ночь с 16 на 17 июня там пройдет богослужение и крестный ход вокруг храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, где в эту ночь была расстреляна семья и слуги Николая II.

Среди участников заявлено множество паломников со всех регионов РФ, в том числе из оккупированного Крыма.

Напомним, 4 апреля в Сети появилось видео, на котором во время приходской трапезы священник (вероятно, в нетрезвом состоянии) исполняет блатную песню Мурка.

Ранее, 28 марта, сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций России привлекли в участии в молебнах с просьбой к Всевышнему ниспослать или прекратить выпадение осадков.