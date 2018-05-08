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Россияне пройдут 700 км в память о расстрелянной царской семье

Комментариев: 7
Православные отметят столетие убийства пешим крестным ходом.
Шествие благословил патриарх Кирилл
Шествие благословил патриарх Кирилл
скриншот из видео

В РФ в пройдет крестный пеший ход протяженностью 700 километров в честь сотой годовщины расстрела последнего императора России Николая II и его семьи.

Об этом сообщает Интерфакс.

Шествие, которое благословил патриарх Кирилл, начнется 2 июня с Тобольска и завершится в Екатеринбурге 14 июня.

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В ночь с 16 на 17 июня там пройдет  богослужение и крестный ход вокруг храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, где в эту ночь была расстреляна семья и слуги Николая II.

Среди участников заявлено множество паломников со всех регионов РФ, в том числе из оккупированного Крыма.

Напомним, 4 апреля в Сети появилось видео, на котором во время приходской трапезы священник (вероятно, в нетрезвом состоянии) исполняет блатную песню Мурка.

Ранее, 28 марта, сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций России привлекли в участии в молебнах с просьбой к Всевышнему ниспослать или прекратить выпадение осадков.

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Теги: Россия, РФ, крестный ход, православные, Николай II, годовщина
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Комментариев (7)
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krolikoff_net    08.05.2018, 15:24
Оценка:  +1
krolikoff_net
Отправте в этот поход всех рассейских путинофилов. Может количество идиотов в империи зла уменьшится.
BROKER666    08.05.2018, 15:07
Оценка:  +4
BROKER666
канонизировать николашку одновременно с джугашвили... такое возможно только на улусском каганате
arahimary    08.05.2018, 14:36
Оценка:  +5
arahimary
А няшке гонорар за рекламу фильмы выплатили?
NoaSvardz    08.05.2018, 14:26
Оценка:  +6
NoaSvardz
православные оккупанты ничем не лучше коммунистов.
Сити3ен    08.05.2018, 14:23
Оценка:  +10
Сити3ен
а гэбэшники, предки которых царя расстреляли, сейчас рулят Россией.
нонсэнс
МаксимУм    08.05.2018, 14:22
Оценка:  +10
МаксимУм
Пройдут в честь расстрела...Так расстреляйте ещё кого то и будет что потом праздновать.
А идти надо на коленях, так лучше запомнится...
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    08.05.2018, 14:18
Оценка:  +10
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Не удивлюсь, если организаторами окажется КПРФ...
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