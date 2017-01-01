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Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы

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Российский президент поздравил лидеров десяти государств с Днем Победы, кроме Украины и Грузии, в этих странах он поздравил только граждан.
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к лидерам государств бывшего Советского Союза, а также поздравил украинцев и грузинов с Днем Победы во Второй мировой войне, сообщается на сайте Кремля во вторник, 8 мая.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В поздравлении отмечается, что "День Победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны".

Путин убежден, что закрепленные во времена Второй мировой войны традиции взаимовыручки и братской дружбы между народами бывших советских республик могут быть основой для дальнейшего укрепления отношений между государствами.

Отметим, что Порошенко 9 мая летит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

В России ко Дню победы повесили баннеры с ошибками

 

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Теги: Украина, Путин, 9 мая, Порошенко, Вторая мировая война, День Победы
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Источник: korrespondent.net

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