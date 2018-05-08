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Путин поздравил с Днем Победы украинцев

Комментариев: 8
Бессменный правитель РФ в поздравлении отметил лидеров стран бывшего СССР, но не упомянул Порошенко.
Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы
Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы
EPA/UPG

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Президент Российской Федерации Владимир Путин 8 мая поздравил украинцев и другие народы, сражавшиеся на фронтах Второй мировой войны, с 73-й годовщиной Победы. Глава российского государства отметил, что День победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма народов.

Об этом сообщает пресс-служба главы РФ.

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Так Путин в поздравлении отметил глав стран бывшего СССР: лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. При этом он отдельно поздравил не лидеров, а граждан Грузии и Украины.

Глава РФ при этом подчеркнул, что повторение трагических событий недопустимо и он выразил уверенность, что “традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами“.

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“Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого“, - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, российский президент передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Как сообщалось, 8 мая СБУ провела обыски у руководителей Компартии Украины. Изъятые агитационные материалы проплаченные российскими кураторами планировалось распространить к 9 мая, “чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране.

Ранее Госдума на заседании приняла постановление о “поздравлении народа Украины“ с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Отметим, что в Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом. СБУ заявила, что предупредила ряд провокаций, планируемых к этой дате.

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Теги: Кремль, Путин, 9 мая, Вторая мировая война, ВОВ, День победы, поздравление
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Комментариев (10)
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Sheva_46    08.05.2018, 15:44
Оценка:  -1
Sheva_46
Иуда! Экономь крокодильи слёзы для своего дебильного электората...
Gagarinn    08.05.2018, 15:38
Оценка:  +1
Gagarinn
Меркель поздравляй
chytan    08.05.2018, 15:37
Оценка:  0
chytan
Тварь !!!
krolikoff_net    08.05.2018, 15:22
Оценка:  0
krolikoff_net
Пусть своими поздравлениями подотрется. Лапти свои вонючие забери с нашей земли .
kasatka222    08.05.2018, 15:09
Оценка:  +1
kasatka222
Спасибо! И россиян с праздником Победы!!!
krolikoff_net    08.05.2018, 15:23
Оценка:  -1
krolikoff_net
Это вы можете сделать дома. Просто выйдите на улицу на своей москве.
logmax    08.05.2018, 15:02
Оценка:  -1
logmax
Биомассу свою поздравляй!
VinsBad    08.05.2018, 14:54
Оценка:  0
VinsBad
ПНХ!
хунтята    08.05.2018, 15:31
Оценка:  -3
хунтята
П=порошенко
krolikoff_net    08.05.2018, 15:39
Оценка:  0
krolikoff_net
П -это ваш кремлевский полуголый вождь племени .
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