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В РФ оштрафовали астролога "предсказавшего" победу Путина на выборах

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Астролог пообещал составить прогноз и для Роскомнадзора.
"Чудесным" образом предсказание астролога о победе Путина на выборах сбылось
"Чудесным" образом предсказание астролога о победе Путина на выборах сбылось
EPA/UPG

В Приморском крае Российской Федерации Роскомнадзор оштрафовал астролога Александра Ремпеля за публикацию в предвыборный период прогноза о победе Владимира Путина в президентских выборах 2018.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Астрологический прогноз был опубликован на странице Ремпеля в социальной сети и в газете Джентри. Отмечается, что Ремпель написал, что в 2018 году Путин станет президентом России.

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О получении штрафа астролог рассказал во время обсуждения текста об особенностях работы Роскомнадзора в Facebook. По словам Ремпеля, он не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы. В ходе дискуссии он пообещал составить астрологический прогноз и для Роскомнадзора.

Как сообщалось 7 мая, Путин в четвертый раз стал президентом России.

В субботу, 5 мая, на Пушкинской площади в Москве провели акцию протеста сторонники оппозиционера Алексея Навального и другие противники кремлевского режима под лозунгом “Он нам не царь“. 

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Теги: астролог, штраф, Россия, выборы президента, Роскомнадзор, Путин
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