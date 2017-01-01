В Индии турист упал с 15-метрового водопада из-за селфи

Парень поскользнулся на водорослях и рухнул вниз.

Турист поскользнулся на водорослях и рухнул вниз скриншот из видео

Индийский турист хотел эффектно сфотографироваться на водопаде, но не удержался и рухнул вниз, с высоты 15 метров. На видео, распространившееся в Сети обратило внимание издание Daily Mail.

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24-летний парень по имени Субрат Наг приехал со своими друзьями на водопад Гали Гайдар в Корапуте, Индия, и хотел сфотографироваться на фоне достопримечательности, однако поскользнулся и рухнул вниз.

Друзья Субрата сразу же спустились к ущелью, чтобы помочь. К счастью, парень выжил, но находится без сознания. Субрат Наг был доставлен в больницу в критическом состоянии. В ходе расследования инцидента выяснилось, что Наг начал скользить вниз из-за находившихся под водой водорослей.

Напомним, 4 мая сообщалось, что в Индии мужчина-таксист погиб при попытке сделать селфи с медведем.