Густой черный дым от пламени видно за много километров. Из соображений безопасности полиция оцепила район возгорания, в частности, ближайшие улицы.

С помощью спецоборудования пожарные пытаются потушить огонь на крыше twitter.com/PolicieCZ

На юго-востоке Праги в районе Гостивар на складе произошел масштабный пожар. Как сообщила в Twitter полиция Праги, с огнем борются несколько пожарных бригад.

В официальном Twitter пожарная служба Праги сообщила, что здание может обрушиться. Химическая бригада на месте измеряет уровень загрязнения воздуха.

Cмотрите фотогалерею: В Праге на складе произошел масштабный пожар

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт. Балаклея Харьковской области, на технической территории военной части 65 Арсенал Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

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