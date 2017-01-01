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В Праге на складе произошел масштабный пожар

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Густой черный дым от пламени видно за много километров. Из соображений безопасности полиция оцепила район возгорания, в частности, ближайшие улицы.
С помощью спецоборудования пожарные пытаются потушить огонь на крыше
С помощью спецоборудования пожарные пытаются потушить огонь на крыше
twitter.com/PolicieCZ

На юго-востоке Праги в районе Гостивар на складе произошел масштабный пожар. Как сообщила в Twitter полиция Праги, с огнем борются несколько пожарных бригад.

В официальном Twitter пожарная служба Праги сообщила, что здание может обрушиться. Химическая бригада на месте измеряет уровень загрязнения воздуха.

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт. Балаклея Харьковской области, на технической территории военной части 65 Арсенал Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

 

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Теги: Чехия, фото, Прага, пожар, пожарные, склад, складской комплекс
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Источник: korrespondent.net

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