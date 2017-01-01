Переключиться на мобильную версию

В ФРГ задержали группу контрабандистов людей, среди них - украинцы

Комментариев: 0
Трое главных подозреваемых - два немца и один россиянин в возрасте от 30 до 43 лет - были арестованы в Гамбурге вечером в понедельник, 7 мая.
Задержание контрабандистов людей в Германии
Задержание контрабандистов людей в Германии
DPA

В Германии полиция во вторник, 8 мая, задержала группу контрабандистов людей, в которую входили граждане Украины. Задержание состоялось в ходе обысков в федеральных землях Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург и Саксония-Анхальт.

Отмечено, что всего 800 полицейских обыскали 21 офис и дом, где могли находиться подозреваемые в контрабанде людей.

По данным правоохранителей, банда контрабандистов помогала гражданам Молдовы въезжать в Германию и устраиваться на работу по фальшивым румынским паспортам. В Гамбурге в ходе обысков были обнаружены 42 незаконных мигранта.

Как сообщается, трое главных подозреваемых - два немца и один россиянин в возрасте от 30 до 43 лет - были арестованы в Гамбурге еще вечером 7 мая. В целом банда состояла из восьми человек, в том числе украинцев.

"Сейчас расследование продолжается против 13 обвиняемых", - заявил представитель полиции.

В полиции подчеркнули, что некоторые из подозреваемых в Саксонии-Анхальт были связаны с националистическим движением "рейхсбюргеров".

Напомним, ранее в Польше задержали украинцев-контрабандистов сигарет.

Источник: Украинская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: контрабанда, Германия, украинцы, преступность, ФРГ, контрабандисты, задержание, банда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь