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В ЕС считают децентрализацию самой успешной реформой в Украине

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Глава представительства Евросоюза в Украине отметил, что ЕС уже удалось успешно реализовать много программ в разных сферах.
ЕС задействован в процессе децентрализации в Украине
ЕС задействован в процессе децентрализации в Украине
РБК-Украина

Реформа децентрализации в Украине является одной из наиболее успешных. Об этом заявил глава представительства Евросоюза (ЕС) в Украине Хьюг Мингарелли на лекции в Киеве во вторник, 8 мая.

"Мы, в частности, задействованы в процессе децентрализации, который является одним из наиболее важных и наиболее успешных процессов в Украине", - сказал он.

Мингарелли также добавил, что Евросоюзу уже удалось успешно реализовать много программ в разных сферах. Кроме этого, в ближайшее время в Украине будет представлено большое количество программ обмена для украинских студентов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что децентрализация поспособствовала росту местных бюджетов.

 

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Теги: Украина, ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, реформа, реформы, децентрализация
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Источник: РБК-Украина

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