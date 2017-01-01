В ЕС считают децентрализацию самой успешной реформой в Украине
Реформа децентрализации в Украине является одной из наиболее успешных. Об этом заявил глава представительства Евросоюза (ЕС) в Украине Хьюг Мингарелли на лекции в Киеве во вторник, 8 мая.
"Мы, в частности, задействованы в процессе децентрализации, который является одним из наиболее важных и наиболее успешных процессов в Украине", - сказал он.
Мингарелли также добавил, что Евросоюзу уже удалось успешно реализовать много программ в разных сферах. Кроме этого, в ближайшее время в Украине будет представлено большое количество программ обмена для украинских студентов.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что децентрализация поспособствовала росту местных бюджетов.
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