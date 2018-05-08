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Госдума РФ утвердила Медведева на посту премьера

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За назначение Дмитрия Медведева премьером проголосовали 374 депутата нижней палаты российского парламента, 56 высказались против.
Дмитрий Медведев снова официально стал главой правительства России
Дмитрий Медведев снова официально стал главой правительства России
gettyimages.com

Государственная дума России утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства. За назначение его премьером проголосовали 374 депутата, 56 высказались против, передает во вторник, 8 мая, РБК.

Отмечено, что у двух из четырех думских фракциях - Справедливой России и КПРФ - заявили, что не поддержат предложение снова назначить Медведева премьером. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что фракция не может поддерживать курс, против которого "выступала все последние 18 лет". Заместитель председателя фракции эсеров Михаил Емельянов заявил, что во фракции преобладают критические настроения по фигуре Медведева.

В ЛДПР, напротив, заявили о поддержке его кандидатуры, лидер партии Владимир Жириновский назвал его "опытным чиновником".

Напомним, что кандидатуру Медведева в понедельник, 7 мая, внес глава РФ Владимир Путин. Это произошло после церемонии инаугурации президента. В этот же день прежний состав правительства формально сложил свои полномочия.

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Теги: Россия, Госдума РФ, Медведев, премьер-министр, голосование, пост, правительство, Госдума, Дмитрий Медведев
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Источник: korrespondent.net

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