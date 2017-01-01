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Рособоронэкспорт попал под новые санкции США

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Компанию обвиняют в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
США вводят новые санкции в отношении Рособоронэкспорта
США вводят новые санкции в отношении Рособоронэкспорта
rostec.ru

Российское акционерное общество Рособоронэкспорт в очередной раз попало под санкции США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 8 мая, для ознакомления в Федеральном реестре США.

Соответствующее решение принято 30 апреля и вступит в действие 9 мая.

Компанию обвиняют в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Напомним, в апреле Рособоронэкспорт была включена в "черный список" Минфина США.

 

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Теги: Россия-США, Иран, Сирия, санкции, КНДР, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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