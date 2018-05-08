Центр Мадрида перекрывали из-за утечки газа

Почти на час приостановили движение метро между отдельными станциями. Была проведена эвакуация людей из магазинов и кафе.

В том числе эвакуировали Министерство финансов twitter.com/EmergenciasMad

Полиция Мадрида перекрыла несколько центральных улиц из-за утечки газа. Об этом сообщает издание El Mundo во вторник, 8 мая.

Так, для движения автомобилей и пешеходов закрыли улице Alcal'a, Gran V'ia и Cedaceros. Также почти на час приостановили движение метро между отдельными станциями.

Служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщила, что значительная утечка газа из трубопровода произошла во время проведения ремонтных работ на подземном паркинге на улице Alcal'a.

Была проведена эвакуация людей из магазинов и кафе, а также жителей нижних этажей шести домов. В том числе эвакуировали Министерство финансов и ограничили вход в Министерство окружающей среды коммуны Мадрида.

Ранее в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур из-за утечки газа произошел взрыв в доме.

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