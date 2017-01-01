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В Риме второй раз за день горел автобус

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По предварительным данным возгорание было вызвано механическими неполадками в автобусе. Жертв и пострадавших нет.

В пригороде Рима во вторник,8 мая, загорелся школьный автобус местной транспортной компании Atac. Как сообщает Reuters, это второй за день инцидент с автобусом Atac в Риме.

По предварительным данным возгорание было вызвано механическими неполадками в автобусе. В результате инцидента никто не пострадал - все пассажиры и водитель успели эвакуироваться.

Ранее в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.

 

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Теги: Италия, видео, пожар, автобус, Рим
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Источник: korrespondent.net

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