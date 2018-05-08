Израиль привел войска в состояние повышенной готовности

Армия обороны Израиля отдала распоряжение местным властям подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах.

Израильские войска зафиксировали "необычную активность" вооруженных сил Ирана в Сирии. иранских Вооруженных сил в Сирии, идет подготовка к возможной атаке со стороны противника.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армииИзраиля во вторник, 8 мая.

"Армия обороны Израиля отдала распоряжение местным властям открыть и подготовить к использованию бомбоубежища на Голанских высотах… Помимо этого, развернуты оборонительные системы, силы армии обороны Израиля находятся в повышенной готовности к атаке", – говорится в сообщении.

Населению граничащих с Сирией районов порекомендовали следить за инструкциями властей, их будут выпускать по мере надобности.

Военные заверили, что готовы к "различным сценариям" и дадут "решительный ответ на любую агрессию".

Напомним, 30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил архив документов, которые, по его словам, подтверждают, что Иран тайно разрабатывает ядерное оружие. Это 55 тыс. страниц документов и 183 компакт-диска с секретной информацией. Он пообещал передать все эти сведения в ООН и МАГАТЭ.

В свою очередь Иран назвал обвинения Израиля "детским, нелепым шоу".

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