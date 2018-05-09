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Иран не выходит из ядерной сделки – Роухани

Комментариев: 2
Иран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется с "пятеркой" международных посредников без США, заявил иранский президент.
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
АР


Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется с "пятеркой" без США, передает РИА Новости.

"С этого момент СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – ред.) – это соглашение между Ираном и пятью странами", – заявил Роухани.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

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Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, ядерное оружие, Ядерная безопасность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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NoaSvardz    09.05.2018, 00:33
Оценка:  +2
NoaSvardz
Без США это соглашение теряет свою силу и может считаться недействительным. Так что это неудачная попытка сохранить лицо.
Эриг    09.05.2018, 00:35
Оценка:  +1
Эриг
Они конечно могут соблюдать недействительное соглашение, но это просто детский цирк.
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