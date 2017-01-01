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Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска

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К югу от столицы Сирии были зафиксированы несколько взрывов. По данным местных СМИ, ПВО Сирии удалось сбить две израильские ракеты.
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
twitter.com/IsraelBreaking


Военно-воздушные силы Израиля вечером 8 мая нанесли авиаудар недалеко от столицы Сирии, Дамаска, передает Associated Press.

"Сирийское телевидение сообщает об израильском авиаударе недалеко от столицы Дамаска, говорит, что противовоздушная оборона сбила две ракеты", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что к югу от Дамаска были зафиксированы несколько взрывов.
 

Напомним, ранее стало известно, что Израиль привел войска в состояние повышенной готовности.

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Теги: Израиль, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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