Иран обвинил США в психологической войне
Выход Соединенных Штатов Америки из ядерной сделки является частью психологической войны против иранских властей, считает Хасан Роухани.
"То, что делает Трамп, было психологической войной и экономическим давлением. Мы не позволим преуспеть Трампу в психологической войне или в экономическом давлении на иранскую нацию", – сказал иранский президент.
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Напомним, ранее Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.
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