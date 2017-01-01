Переключиться на мобильную версию

Иран обвинил США в психологической войне

Комментариев: 0
Выход Соединенных Штатов Америки из ядерной сделки является частью психологической войны против иранских властей, считает Хасан Роухани.
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
 
Решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки является частью психологической войны против иранских властей. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters.
 
"То, что делает Трамп, было психологической войной и экономическим давлением. Мы не позволим преуспеть Трампу в психологической войне или в экономическом давлении на иранскую нацию", – сказал иранский президент.

ЕС призвал США пересмотреть решение по Ирану
 
Напомним, ранее Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Хассана Роухани
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь