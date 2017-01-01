Появилось видео последствий удара Израиля по Сирии

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории к югу от сирийского Дамаска. По данным СМИ, удар был нанесен по военным объектам.

В Сети появились кадры последствий удара ВВС Израиля по Сирии. Видео опубликовано в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщалось, вечером 8 мая Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар недалеко от сирийской столицы Дамаска . ПВО Сирии удалось сбить две израильские ракеты. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент