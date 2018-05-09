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Обама: Решение Трампа по Ирану – серьезная ошибка

Комментариев: 1
Экс-президент США Барак Обама назвал ошибочным решение действующего главы государства Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.
Экс-президент США Барак Обама
Экс-президент США Барак Обама
АР
 
Бывший американский президент Барак Обама назвал ошибочным решение Дональда Трампа о выходе США из ядерной сделки с Ираном.
 
"Я уверен, что решение поставить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий – ред.) под угрозу без каких-либо нарушений соглашения со стороны Ирана – это серьезная ошибка. Без СВПД США в конечном итоге рискуют остаться проигравшими в выборе между ядерным оружием в руках Ирана и войной на Ближнем Востоке", – говорится в заявлении экс-президента.
 
 
Соглашение о совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе было заключено в 2015 году при администрации президента США Барака Обамы.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Обама
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NoaSvardz    09.05.2018, 03:22
Оценка:  0
NoaSvardz
Очевидно, что это вынужденные меры и к сожалению пока еще не достаточные.
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