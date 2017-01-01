Из-за удара Израиля по Сирии погибли два человека

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по территории к югу от сирийского Дамаска. Жертвами атаки стала два человека.

В результате ракетного удара Израиля по Сирии погибли два человека, сообщает государственное новостное агентство SANA.

Отмечается, что жертвами атаки стали супруги, проживающие в городе Шейх-Мискин провинции Дераа.

Напомним, вечером 8 мая Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар недалеко от сирийской столицы Дамаска. ПВО Сирии удалось сбить две израильские ракеты.

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