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Майк Помпео прибыл в Северную Корею

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Госсекретарь США Майк Помпео намерен подготовить встречу американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Майкл Помпео и Ким Чен Ын
Майкл Помпео и Ким Чен Ын
twitter.com/PressSec
 
Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Северную Корею, сообщает Reuters
 
Это второй визит Помпео в КНДР за шесть недель. При этом первый был осуществлен еще в качестве директора ЦРУ.
 
Госсекретарь намерен обсудить судьбу трех американцев, содержащихся в заключении в Северной Корее, а также подготовить встречу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. 
 
Встреча лидеров США и КНДР может пройти в мае или начале июня.

КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания
 
Напомним, 27 апреля Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином. По итогам саммита лидеры двух стран заявили о намерении в скором времени подписать мирный договор.

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Теги: США, Северная Корея, КНДР, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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