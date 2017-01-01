Выход США из ядерной сделки с Ираном обеспокоил ООН

Антониу Гутерреш заявил, что иранская ядерная сделка "является большим достижением в области ядерного нераспространения и дипломатии".



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он глубоко разочарован решением США о выходе из иранского ядерного соглашения, сообщает Associated Press.

Генсек ООН отметил, что иранская ядерная сделка "является большим достижением в области ядерного нераспространения и дипломатии, которая обеспечила региональный и международный мир и безопасность".



США опубликовали список требований к Ирану

Напомним, ранее Трамп заявил, что США разрывают ядерное соглашение с Ираном. Иранский президент Хасан Роухани после принятия данного решения подчеркнул, что Иран из ядерной сделки не выходит.

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