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Россияне ходили парадом по своей авиабазе в Сирии

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Россияне устроили военный парад в честь Дня победы 9 мая на своей авиабазе в Сирии. По базе ходили колонной военнослужащие и ездила техника.
Россияне провели парад на своей авиабазе Хмеймим
Россияне провели парад на своей авиабазе Хмеймим

Российские военнослужащие в среду, 9 мая, провели военный парад в честь Дня победы во Второй мировой войне на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС.

"В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции, военнослужащие Вооруженных сил Сирии", - говорится в сообщении.

В составе колонны техники прошли бронеавтомобили Тайфун, Тигр, БТР-82АМ и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении российской группировки.

Напомним, накануне в России анонсировали проведение акции Бессмертный полк в Антарктиде.

 

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Теги: Россия, Сирия, парад, 9 мая, День Победы, Авиабаза
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Глод    09.05.2018, 12:41
Оценка:  +4
Глод
А где боевой лазерный комплекс? Где беспилотный подводный аппарат? Где крылатые ракеты с ядрёными силовыми установками?
Ruspidor    09.05.2018, 12:46
Оценка:  +1
Ruspidor
Где-где, сказано тебе: "будут" - значит будут...
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