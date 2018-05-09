Россияне ходили парадом по своей авиабазе в Сирии

Россияне устроили военный парад в честь Дня победы 9 мая на своей авиабазе в Сирии. По базе ходили колонной военнослужащие и ездила техника.

Россияне провели парад на своей авиабазе Хмеймим

Российские военнослужащие в среду, 9 мая, провели военный парад в честь Дня победы во Второй мировой войне на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС.

"В параде приняли участие офицеры управления группировки войск и тактической группы, летчики смешанного авиационного полка, военнослужащие зенитного ракетного полка, медицинского отряда специального назначения, сводный парадный расчет военнослужащих-женщин, подразделения военной полиции, военнослужащие Вооруженных сил Сирии", - говорится в сообщении.

В составе колонны техники прошли бронеавтомобили Тайфун, Тигр, БТР-82АМ и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении российской группировки.

Напомним, накануне в России анонсировали проведение акции Бессмертный полк в Антарктиде.

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