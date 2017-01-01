Кадырова наградили орденом Герой Отечества

Очередную награду главе республике вручили за "мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя в Чечне". Он стал первым обладателем этого ордена.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был награжден орденом Герой Отечества. Эту награду учредил чеченский парламент, сообщает в среду, 9 мая, Эхо Москвы.

Отмечается, что Кадырову вручили очередную награду с формулировкой за "мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя в Чечне".

Глава республики стал первым обладателем этой награды, ее вручил Кадырову спикер парламента Магомед Даудов.

Ранее Рамзан Кадыров был награжден еще одним парламентским орденом – "Честь Отечества" за "достижения в госстроительстве и обеспечение безопасности республики".

Как сообщалось, Кадыров пообещал посадить Трампа и Меркель в чеченскую тюрьму и заблокировать их счета в чеченских банках.

Напомним, США в декабре 2017 года внесли Кадырова в санкционный список .

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