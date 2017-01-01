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Кадырова наградили орденом Герой Отечества

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Очередную награду главе республике вручили за "мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя в Чечне". Он стал первым обладателем этого ордена.
Рамзан Кадыров получил новую награду
Рамзан Кадыров получил новую награду
Радіо Свобода

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров был награжден орденом Герой Отечества. Эту награду учредил чеченский парламент, сообщает в среду, 9 мая, Эхо Москвы.

Отмечается, что Кадырову вручили очередную награду с формулировкой за "мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя в Чечне".

Глава республики стал первым обладателем этой награды, ее вручил Кадырову спикер парламента Магомед Даудов.

Ранее Рамзан Кадыров был награжден еще одним парламентским орденом – "Честь Отечества" за "достижения в госстроительстве и обеспечение безопасности республики".

Как сообщалось, Кадыров пообещал посадить Трампа и Меркель в чеченскую тюрьму и заблокировать их счета в чеченских банках.

Напомним, США в декабре 2017 года внесли Кадырова в санкционный список .

 

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Теги: Чечня, награды, орден, Рамзан Кадыров, награда, Кадыров
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Источник: korrespondent.net

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