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В России запустили троллейбус с могилой Неизвестному солдату

Комментариев: 2
В салоне троллейбуса находится могила Неизвестному солдату и "вечный огонь", а управляет транспортным средством водитель в гимнастерке.
В РФ запустили троллейбус с "могилой" Неизвестному солдату
В РФ запустили троллейбус с "могилой" Неизвестному солдату
engels-city.ru

В городе Энгельс, Саратовской области России в среду, 9 мая, появился троллейбус в салоне которого находится макет могилы Неизвестному солдату.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал российский блогер Рустем Адагамов.

Кроме могилы, в салоне также находится макет Вечного огня, а управляет троллейбусом водитель в гимнастерке.

Пользователи тут же отреагировали на этот "креатив". "Маразм крепчал, деревья гнулись!", "Какие мраки!" - пишут они.

 

 

Как сообщалось, Путин, во время выступления на параде Победы в Москве 9 мая, заявил, что не даст "забыть, кто спас мир".

А российские солдаты в Сирии сегодня ходили парадом по своей авиабазе.

 

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Теги: Россия, фото, 9 мая, троллейбус, День Победы, Могила Неизвестного Солдата, вечный огонь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Хитрый-Лис    09.05.2018, 17:39
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
К грузу 200 рАсССиянам пора привыкать.
НочьБобра    09.05.2018, 17:27
Оценка:  +2
НочьБобра
Могила маршрута номер 47 ! О как духовноскрепно звучит неподетски. Гримасы победобесия
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