"Сладкое ДТП": 24 тонны шоколада вылилось на дорогу в Польше

Движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовалась гигантская пробка.

В Польше на автотрассе А2 между Вжешней и Слупцей 9 мая перевернулась цистерна со сладостями, на дорогу вытекло 24 тонн жидкого шоколада.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVN24.

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Водитель цистерновоза по неизвестным причинам врезался в барьер, разделяющий полосы на автомагистрали. Водитель со сломанной рукой был госпитализирован, а для устранения последствий аварии прибыли сотрудники экстренных служб.

На данный момент движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовалась гигантская пробка, стоит отметить, что трасса А2 является очень важной, поскольку соеденяет Варшаву и Познань.

Жидкий шоколад на открытом воздухе быстро застывает, что затрудняет его уборку. Пожарные, которые занимаются его сбором, даже специально проконсультировались с кондитерами.

“Мы связались с производителем шоколада. Вместе мы согласились с тем, что вам нужно использовать моющие машины под давлением, но это займет некоторое время. Холодный шоколад хуже снега“, - рассказал бригадир пожарных Богдан Ковальски.

По его словам, водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и в результате развезли шоколад на несколько километров и еще более усложнили его уборку.

Как сообщалось 5 мая, в США на дорогу высыпались полмиллиона долларов.