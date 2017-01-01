Переключиться на мобильную версию

КНДР выпустила трех американских заключенных

Комментариев: 0
Трое граждан США, осужденные в Северной Корее покинули страну вместе с государственным секретарем Майком Помпео, который встречался с Ким Чен Ыном.
КНДР освободила троих заключенных американцев
КНДР освободила троих заключенных американцев

В КНДР освободили трех американских заключенных. Об этом в среду, 9 мая,  сообщает Reuters.

Президент США Дональда Трампа, заявил, что государственный секретарь Майк Помпео возвращается с тремя американскими заключенными, освобожденными из Северной Кореи.

Также американский президент отметил, что Помпео провел "хорошую встречу" с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, Помпео прибыл в КНДР для подготовки встречи президента Соединенных Штатов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как известно, Помпео второй раз посетил КНДР в этом году. Первая поездка в Пхеньян в пасхальные выходные, прежде чем он был подтвержден в качестве госсекретаря, была тайной.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Северная Корея, КНДР, заключенные, Майкл Помпео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь