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В Таллине к памятнику воину принесли горы цветов

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Памятник советскому солдату-освободителю в столице Эстонии утопает в цветах. Их было много уже с утра. А после того, как там прошла почетная церемония, стало еще больше.
Памятник завалили цветами
Памятник завалили цветами
delfi.lv

Возле памятника советскому воину в столице Эстонии уже с утра начали возлагать цветы. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Delfi.

Около 8:30 людей на военном кладбище Таллина почти не было, зато цветов уже было много. Традиционно к подножию памятника возлагают гвоздики и георгиевские ленточки. На одном венке виднелась надпись "От эстонского народа".

Утром кладбище посетила и евродепутат Яна Тоом, которая принесла красные розы. К 10 часам у "Бронзового солдата" было много народа, а в почетном карауле приняли участие даже маленькие дети.

 

 

Как сообщалось, в Украине более 365 тысяч украинцев 9 мая участвовали в массовых акциях.

Ранее сообщалось, что на День Победы в Киеве задержаны четыре человека.

 

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Теги: памятники и монументы, Советские памятники, Эстония, фото, памятник, 9 мая, День Победы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bterrdfer    09.05.2018, 22:31
Оценка:  0
bterrdfer
Только ШОК оладные коричневые твари и кучка их придворных посипак не чтят этот Великий Праздник.Но их понять можно,ведь их предки ту войну проиграли.
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