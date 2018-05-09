Памятник советскому солдату-освободителю в столице Эстонии утопает в цветах. Их было много уже с утра. А после того, как там прошла почетная церемония, стало еще больше.

Возле памятника советскому воину в столице Эстонии уже с утра начали возлагать цветы. Об этом в среду, 9 мая, сообщает Delfi.

Около 8:30 людей на военном кладбище Таллина почти не было, зато цветов уже было много. Традиционно к подножию памятника возлагают гвоздики и георгиевские ленточки. На одном венке виднелась надпись "От эстонского народа".

Утром кладбище посетила и евродепутат Яна Тоом, которая принесла красные розы. К 10 часам у "Бронзового солдата" было много народа, а в почетном карауле приняли участие даже маленькие дети.

Cмотрите фотогалерею: В Таллине к памятнику воину принесли горы цветов

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