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Латвия заявила о нападении на посольство в Москве

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Рига готовит ноту МИД России с требованием обеспечить безопасность дипломатического представительства.
В Москве напали на посольство Латвии
В Москве напали на посольство Латвии
Latvian Institute/flickr.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийское посольство в Москве подверглось нападению. Об этом он написал в Twitter, 9 мая.

"Нападение на посольство Латвии произошло в Москве. Латвия подаст ноту Министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства. Такие провокации недопустимы, России необходимо действовать соответственно", - написал Ринкевич.

По информации РИА Новости, незарегистрированная партия Другая Россия ранее сообщила, что ее члены "забросали дымовыми шашками латвийское посольство  в Москве", отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступающего за возвращение русскоязычного школьного образования.

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Напомним, в феврале у входа в посольство Польши в Тель-Авиве неизвестные нарисовали свастики и написали оскорбления.

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Теги: Россия, Москва, Латвия, посольство, нота протеста
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Источник: korrespondent.net

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