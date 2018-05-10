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Макрон о ядерной сделке: Трамп совершил ошибку

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Европейцы не откажутся от ядерной сделки с Тегераном, потому что она важна для сохранения стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент Франции.
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп на встрече в Белом доме 24 апреля 2018 года
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп на встрече в Белом доме 24 апреля 2018 года

Европейцы останутся верны соглашению по ядерной сделке с Ираном, потому что оно необходимо для сохранения стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телекомпаниям DW и ARD в среду, 9 мая.

Эта стабильность, по словам главы французского государства, является "наивысшим приоритетом".

Однако следует расширить тематику ядерного соглашения с Ираном, включив в него такие темы, как баллистические ракеты, считает Макрон. Что же касается вопроса о ценности прежних договоренностей без участия в них США, то ответ на них дадут ближайшие недели, полагает он.

"Я сожалею о решении американского президента, - заявил Эмманюэль Макрон по поводу разрыва атомной сделки с Ираном. - Я полагаю, что это ошибка, и поэтому мы, европейцы, должны сплоченно оставаться в рамках договора об атомной программе".

До интервью с DW и ARD Макрон провел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и заверил его, что ЕС не отступится от договора.

Французский президент признал, что его попытки убедить Дональда Трампа в целесообразности сохранения договора не увенчались успехом.

"Я предлагал Трампу не разрывать все окончательно", - сказал Макрон.

Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя выбрасывать весь договор просто потому, что из него решил выйти кто-то один.

"Мы должны дополнить его и продлить срок его действия на период после 2025 года. Нужно согласовать дальнейшие рамки", - пояснил президент Франции, добавив, что он вместе с другими европейцами будет работать над этим.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Иран, Ядерная программа Ирана, Трамп, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    10.05.2018, 02:01
Оценка:  0
Rangol
А Трамп возьмет и введет санкции против Макрона. Он строит 4-й рейх
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