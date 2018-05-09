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Трамп исключил встречу с лидером КНДР на границе двух Корей

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Переговоры президента США и Ким Чен Ына могут продлиться более одного дня, подчеркнули в Госдепе.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в среду, 9 мая, что его запланированная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном не будет проходить в демилитаризованной зоне на границе двух Корей, пишет Politico.

Американский лидер также отметил, что дата и место его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в течение ближайших трех дней и подготовка над саммитом продолжается.

Отметим, госсекретарь США Майк Помпео по итогам своего второго визита в Северную Корею информировал, что дата и место встречи двух лидеров определены и будут объявлены в начале следующей недели.

Он также заявил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может продлиться более одного дня, если возникнет такая необходимость.

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, встреча, Трамп, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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