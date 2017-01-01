Израиль заявил об ударе иранских ракет из Сирии

Израильская армия рассматривает атаку со стороны Ирана, как чрезвычайно серьезный инцидент за последние годы.

В армии Израиля сообщили, что иранские силы в Сирии выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах, передает РИА Новости.



По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса, около полуночи были зафиксированы пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил Аль-Кудс.

Представитель армии добавил, что часть ракет перехватили батареи ПРО Железный купол.

Он отметил, что пока нет информации о наличии потерь или материальном ущербе в результате одного из самых серьезных пограничных инцидентов за последние годы.

"Армия обороны Израиля рассматривает случившееся как атаку со стороны Ирана и чрезвычайно серьезный инцидент", - подчеркнул Конрикус.

Израильские военные отвечают на ракетный обстрел своих позиций с территории Сирии, но подробности пока не известны.

Напомним, во вторник, 8 мая армия Израиля объявила, что зафиксировала "необычную активность" сил Ирана в Сирии, после чего развернула системы ПВО на Голанских высотах, начала ограниченный призыв резервистов и распорядилась открыть бомбоубежища в приграничных районах.

Позже сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, при этом погибли двое мирных жителей.

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