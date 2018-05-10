Ким Чен Ын впервые подтвердил встречу с Трампом

Северокорейский лидер назвал предстоящие переговоры с президентом США исторической встречей.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что историческая встреча с президентом США Дональдом Трампом станет шагом к позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове, сообщает агентство Yonhap news.



"Он сказал, что будущий саммит КНДР и США станет исторической встречей и первым шагом в направлении содействия позитивному развитию ситуации на Корейском полуострове и построения хорошего будущего", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что северокорейский лидер таким образом впервые признал, что встреча с президентом США планируется.

Также указано, что Ким Чен Ын "принял официальное предложение от президента США по освобождению задержанных американцев" и распорядился "помиловать их для возвращения на родину".

По информации ЦТАК, лидер КНДР высоко оценил тот факт, что Трамп продемонстрировал "большой интерес в урегулировании вопроса через диалог".

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео вернулся с тремя американскими заключенными из второй поездки в Северную Корею.

Госдепа сообщил, что дата и место переговоров двух лидеров будут объявлены в течение ближайших дней.

Напомним, президент США намерен встретиться с северокорейским лидером в мае или начале июня. Ожидается, что саммит пройдет после того, как Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Вашингтоне.

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