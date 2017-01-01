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В Сирии сбили десятки израильских ракет - СМИ

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Сирийские системы ПВО помешали большинству ракет Израиля достичь своих целей, однако некоторые из них поразили военные объекты на территории республики.
Сирийские зенитные ракеты в небе над Дамаском
Сирийские зенитные ракеты в небе над Дамаском

Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из которых не достигла цели. Об этом сообщило национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Уточняется, что остальные ракеты "поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов".

Ранее в армии Израиля заявили, что находящиеся на территории Сирии иранские силы Аль-Кудс выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах и израильские военные приступили к ответу на обстрел.

Позже стало известно, что самолеты ВВС Израиля наносят удары по военным объектам в Сирии через воздушное пространство Ливана.

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Теги: Израиль, Сирия, ракеты, авиаудар, ПВО, авиаудары по Сирии
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Источник: korrespondent.net

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