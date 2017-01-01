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На Гавайях объявлена чрезвычайная ситуация

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Глава штата обратился к американскому президенту с запросом о выделении острову помощи в связи с извержением вулкана.
Извержение вулкана Килауэа
Извержение вулкана Килауэа

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район Пуна зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана Килауэа. Об этом он сообщил в Facebook.

"Чрезвычайная ситуация в геотермальной зоне Пуны. Президенту Соединенных Штатов направлен запрос о выделении помощи острову Гавайи в связи со стихийным бедствием", - говорится в заявлении главы штата.

Напомним, 4 мая на Гавайях объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа.

Ранее сообщалось, что стихия уничтожила 30 домов, а фонтаны лавы достигали около 70 м в высоту.

На Гавайях сняли видео, как лава поглощает авто

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Теги: США, извержение, вулкан, Гавайи, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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