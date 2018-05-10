Саудовская Аравия готова создать ядерную бомбу

В случае срыва ядерного соглашения с Ираном, Эр-Рияд намерен производить собственное ядерное оружие.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр объявил, что его страна начнет разработку ядерного оружия в случае срыва сделки с Ираном, сообщает CNN.

Аль-Джубейр подтвердил, что для защиты от иранского удара его страна готова создать собственную ядерную бомбу.

Заявление главы МИД Саудовской Аравии прозвучало на фоне выхода президента США Дональда Трампа из соглашения по ядерному оружию с Ираном.

Телеканал отмечает, что хотя Саудовская Аравия отказывается принять ограничения против распространения ядерного оружия, США поставляют туда ядерные реакторы.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном.

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