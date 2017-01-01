В России студент в колледже устроил кровавую стрельбу

Во время стрельбы, студент ранил одного однокурсника и еще двое выпрыгнули с окна. СМи сообщают, что таким образом стрелок отомстил за издевательства над собой.

Охранника на момент нападения на посту почему-то не было t.me/breakingmash

В России в Новосибирском колледже транспортных технологий студент устроил стрельбу во время занятий и покончил с собой.Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

“Глава Новосибирской области Андрей Травников срочно выехал в Барабинский район, где сегодня утром произошла трагедия в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина. Студент первого курса во время занятий ранил однокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством“, - говорится в сообщении.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, студент Илья Иванченко пришел в класс с ружьем Иж-12. Два ученика пострадали, когда выпрыгнули из окон, спасаясь от стрелка, еще один - во время самой стрельбы, он получил пулевое ранение.

“Илья Иванистов принес ружье на занятия в разобранном виде. Оно лежало у него в рюкзаке за спиной. Охранника на момент нападения на посту почему-то не было. По предварительным данным, Илья собрал ружье в туалете, после чего сразу прошел в класс и наугад выстрелил в учеников. Заряд попал в руку одному из парней - Диме Болденкову. Он упал на пол. Остальные в панике бросились бежать. Двое - сразу выпрыгнули из окна“, - сообщает канал.

Стрелок убил себя

Стрелок не стал гнаться. Он вышел из кабинета, встал в коридоре и застрелился из ружья. Пострадавшие уже госпитализированы.

По данным СМИ, над Иванченко в колледже издевались, и он таким образом решил отомстить. “Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами“, - так он кричал, со слов источника, близкого к следствию.

Напомним, 21 марта в России в городе Шадринск ученица седьмого класса обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия.

Ранее, в январе, в Перми двое подростков устроили массовую поножовщину в школе, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе учительница, которая пыталась защитить учеников.