В Москве 9 мая маршировал украинский экс-глава МВД Захарченко
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В столице Российской Федерации Москве 9 мая в акции Бессмертный полк приняли участие бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко (пособник беглого президента Виктора Януковича) и бойцы Беркута, участвовавшие в расстреле Майдана в 2014 году.
Соответствующие фото опубликовал пользователь Василий Максимов в Facebook.
“Если вдруг вы скучали по ним, то совершенно напрасно. Они уже здесь, в Москве“, - прокомментировал он фотографии.
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На фото, Захарченко фактически возглавляет колонну торжественного шествия, посвещенного памяти погибших во Вторую мировую войну россиян, он держит портрет фронтовика с фамилией Сидоров.
Как сообщалось, 25 июля 2017 года суд разрешил начать заочное расследование против Захарченко
В сентябре 2017 года на все движимое и недвижимое имущество в Украине, а также средства в украинских банках бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко наложен арест.