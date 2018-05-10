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В Москве 9 мая маршировал украинский экс-глава МВД Захарченко

Комментариев: 2
Виталий Захарченко был министром внутренних дел Украины во время Революции достоинства, а сейчас скрывается на территории России.
Предатели шли под транспорантами: Украинский фронт
Предатели шли под транспорантами: Украинский фронт
facebook.com/wasyli.maksimow

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В столице Российской Федерации Москве 9 мая в акции Бессмертный полк приняли участие бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко (пособник беглого президента Виктора Януковича) и бойцы Беркута, участвовавшие в расстреле Майдана в 2014 году.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Василий Максимов в Facebook.

“Если вдруг вы скучали по ним, то совершенно напрасно. Они уже здесь, в Москве“, - прокомментировал он фотографии.

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На фото, Захарченко фактически возглавляет колонну торжественного шествия, посвещенного памяти погибших во Вторую мировую войну россиян, он держит портрет фронтовика с фамилией Сидоров.

Беркут даже на нашивках был обернут георгиевской лентой
Беркут даже на нашивках был обернут георгиевской лентой
facebook.com/wasyli.maksimow

Как сообщалось, 25 июля 2017 года суд разрешил начать заочное расследование против Захарченко

В сентябре 2017 года на все движимое и недвижимое имущество в Украине, а также средства в украинских банках бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко наложен арест.

 

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Теги: Россия, Москва, 9 мая, Виталий Захарченко, Янукович
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Комментариев (2)
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Shefherd    10.05.2018, 10:34
Оценка:  0
Shefherd
Скоты продажные
    10.05.2018, 10:27
Оценка:  -1
Показуха, его как в цирке показует! Это что выходит Беркут воевал во второй мировой ?
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