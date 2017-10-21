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В США стайка гусей погналась за аллигатором

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Странную погоню запечатлел на видео очевидец.
Разъяренные гуси атаковали рептилию на поле для гольфа
Разъяренные гуси атаковали рептилию на поле для гольфа
depositphotos.com

В США гуси напали на аллигатора. Этот забавный случай запечатлел случайный очевидец. При этом он отметил, что случай произошел на поле для гольфа. На кадрах видно, как восемь птиц с громким гоготом гонятся за аллигатором.  Ролик автор выложил на своей странице в Facebook.

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В Сети предположили, что агрессия гусей могла быть связана с тем, что хищник съел одного из их детенышей.

Гуси атакуют аллигатора
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“Никогда не знаешь, что тебя ожидает на поле для гольфа“, – написал автор публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в США гусь обезумел после смерти друга и стал нападать на людей. Птица затерроризировала весь городок Де Бари во Флориде. 

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Теги: США, гуси, аллигатор, курьез, нападение, погоня, животные
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