В США стайка гусей погналась за аллигатором

Странную погоню запечатлел на видео очевидец.

В США гуси напали на аллигатора. Этот забавный случай запечатлел случайный очевидец. При этом он отметил, что случай произошел на поле для гольфа. На кадрах видно, как восемь птиц с громким гоготом гонятся за аллигатором. Ролик автор выложил на своей странице в Facebook.

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В Сети предположили, что агрессия гусей могла быть связана с тем, что хищник съел одного из их детенышей.

Гуси атакуют аллигатора 0:00 / 00:35

“Никогда не знаешь, что тебя ожидает на поле для гольфа“, – написал автор публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в США гусь обезумел после смерти друга и стал нападать на людей. Птица затерроризировала весь городок Де Бари во Флориде.