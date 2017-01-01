В китайском зоопарке показали новорожденных тигрят
У животных еще не открылись глаза. По вольеру они пока только ползают и обнюхивают все вокруг.
В зоопарке китайского города Наньпин журналистам показали тигрят, которые родились две недели назад. Об этом сообщается в сюжете ТСН от четверга, 10 мая.
У малышей еще не открылись глаза, по вольеру они пока только ползают и обнюхивают все вокруг.
При рождении тигрята весили чуть больше полтора килограмма. Питаются они молоком. Поэтому для их мамы в зоопарке составили специальный питательный рацион.
Широкая публика увидит пополнение зоопарка, когда тигрятам исполнится три месяца.
Ранее сообщалось, что в зоопарке китайского Харбина амурская тигрица родила пятерых детенышей. Это считается большой редкостью.
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