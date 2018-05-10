Убийство украинки в Италии: появились подробности преступления

Муж сестры погибшей Марины Новожиловой рассказал о том, что произошло в ночь убийства.

В прессе появились подробности жуткого убийства в итальянском городке Мелфи, провинции Поненца. 33-летний итальянец Антонио Жирарди убил свою украинскую жену Марину Новожилову, после чего покончил собой. Подробности передает газета Факты.

В ночь убийства в доме Жирарди находились родственники жертвы – родная сестра Алена с мужем Дмитрием и маленьким сыном. В момент преступления они спали в соседней комнате.

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“Убийство произошло на втором этаже дома, а мы были на первом, — рассказал муж сестры Марины Новожиловой Дмитрий Яновский. — Дверь нашей комнаты была закрыта, мы спали и не слышали выстрела. Рано утром нас разбудил домофон. Это пришел сменщик Антонио. Я плохо знаю итальянский, но понял, что он разыскивает Антонио. “Так он же на работе, — говорю. — В ночную смену“ - поделился Яновский.

Однако сменщик сказал, что Антонио на работе нет, а его машина во дворе, к тому же неправильно припаркована.

“Я поднялся на второй этаж и обнаружил их тела… То, что произошло, не укладывается в голове“ – делится Яновский.

“Тело Марины уже двое суток в морге. Когда мы сможем ее похоронить, не известно. Забрать ее в Украину мы не сможем — это будет стоит около 12 тысяч евро, у нас нет таких денег. Решили хоронить здесь, в Италии“, - добавил муж сестры Марины Новожиловой.

Напомним, в среду, 9 мая, сообщалось что в Италии местный житель убил свою супругу-украинку, выстрелив ей прямо в сердце из табельного оружия, после чего совершил суицид.